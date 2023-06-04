رئيس الاتحاد السعودي في مدريد لحسم صفقة بن زيمة

يرتقب أن يصل في الساعات القليلة المقبلة، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أنمار الحائلي، إلى العاصمة الاسبانية مدريد، من أجل الحصول على توقيع، الفرنسي كريم بن زيمة.

وكان ريال مدريد، قد أعلن اليوم الأحد، عن نهاية مغامرة مهاجمه بن زيمة مع الفريق، بعد مشوار حافل استمر لـ 14 سنة متتالية.

وكشف الصحف الاسباني، توني خوان مارتي، في تغريدة له على “تويتر” بأن رئيس نادي الاتحاد السعودي، سيحل اليوم الأحد، بمدريد مرفوقا بنائبه. وذلك، من أجل حسم صفقة الدولي الفرنسي.

كما أوضح الصحفي ذاته، في تغريدة أخرى، بأن كريم بن زيمة. سيحّل بحر الأسبوع المقبل بالأراضي السعودية، مما يؤكد موافقته على حمل ألوان الاتحاد. والسير على خطى زميله السابق في مدريد، كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي.

💥 El presidente y vicepresidente de Al-Ittihad aterrizarán en Madrid a lo largo de hoy. El objetivo, resolver el fichaje de Benzema tras verse con él y Florentino Pérez. https://t.co/19gE8Uonym

— Toni Juanmartí (@tjuanmarti) June 4, 2023