رئيس البرلمان التونسي “محمد الناصر” يتولى رئاسة البلاد مؤقتا

سيؤدي رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، في الساعات القليلة القادمة، اليمين الدستورية، ليتولى منصب رئاسة الجمهورية التونسية مؤقتا، بعدما اعلنت الرئاسة التونسية، وفاة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس.

وتوجه محمد الناصر، بكلمة إلى الشعب التونسي، أعلن فيها أنه سيتولى منصب رئيس الجمهورية، في حالة الشغور الدائم.

ونعى رئيس مجلس النواب، الرئيس التونسي الراحل “الباجي قايد السبسي”، وتقدم بتعازيه الخالصة، للشعب التونسي، ولأسرة الرئيس الراحل.

ودعا رئيس مجلس النواب، إلى التمسك بتطبيق الدستور، وحث الشعب التونسي، على توحيد الصف والتضامن.