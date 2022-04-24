رئيس الجمهورية: تموين إسبانيا بالغاز لن يتوقف
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم في لقاءه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية ان الجزائر لن تتخلى عن إلتزاماتها تجاه الشعب الإسباني بخصوص تمويلها بالغاز.
وأكد الرئيس تبون انه لدينا مع إسبانيا كدولة روابط متينة جدا ونفرق جيدا بين ممارسات الشعوب والدول وممارسات الأنظمة.
وأما بخصوص ما قامت به إسبانيا تجاه القضية الصحراوية غعتبره الرئيس تبون بالغير المقبول أخلاقيا ولا تاريخيا. وتابع رئيس الجمهورية على إسبانيا أن لا تنسى مسؤوليتها التاريخية عن مأساة ومعاناة الشعب الصحراوي. وتابع الرئيس في ذات اللقاء ليس من حق إسبانيا أن تمنح حق الصحراويين للاحتلال المغربي.
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عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين الجزائر وإيطاليا.
وقال الرئيس تبون أنه خلال سنوات الإرهاب التي شهدها البلد في التسعينات، لم تجد الجزائر في صفها سوى إيطاليا.
مذكرا في ذات السياق، انه في تلك الحقبة الصعبة التي مرت بها الجزائر، قاطعت كل شركات الطيران العالمية الجزائر بإستثناء إيطاليا.
وكانت الجزائر قد وقعت مع ايطاليا قبل حوالي اسبوعين، اتفاقين في قطاع الطاقة خلال مراسم ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في زيارة قادته الى الجزائر تلبية لدعوة الرئيس تبون.
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تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، (ماريو دراغي) تناولت واقع العلاقات الثنائية المتينة، وسبل تعزيزها، وكذا تطوير العمل الحكومي.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الاتصال الهاتفي، كان فرصة لإطلاع الرئيس تبون بزيارة وفد يمثل شركة (إيني) الإيطالية الأحد المقبل، للجزائر، تدخل في إطار التعاون االطاقوي، بين البلدين.
وتعزيزا لهذا التعاون الثنائي، قَبِل رئيس الوزراء الإيطالي، دعوة رئيس الجمهورية لزيارة الجزائر، في أقرب فرصة.
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استقبل رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، أبرت شينجيرو، بمقر رئاسة الجمهورية.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الاستقبال كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية.
هذا وقام وزير الشؤون الخارجية والتعاون للتنمية بجمهورية بورندي، ألبرت شينجيرو، بزيارة إلى الجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و18 مارس 2022.