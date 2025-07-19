رئيس الجمهورية: زيارة منانغاغوا إلى الجزائر خطوة ثمينة لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين”

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع الرئيس الزيمبابوي إن “زيارة منانغاغوا إلى الجزائر خطوة ثمينة لتعزيز التعاون والأطر القانونية التي تعزز الشراكة بين البلدين”.

وفي تصريح مشترك، أعلن رئيس الجمهورية الاتفاق على إنشاء مجلس اعمال مشترك، وعلى تشجيع المتعاملين الاقتصاديين على استكشاف فرص الاستثمار.

كما أكد رئيس الجمهورية عن تسجيل انسجام اتفاق تام في المواقف السياسية وقال لهذا الخصوص: “سجّلنا انسجاما وتوافقا كاملا في المواقف السياسية بالنسبة لمجموعة من القضايا الإفريقية. خاصة ما يتعلق بتغليب الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية”.

كما اشار رئيس الجمهورية تبادل الرؤى ووجهات النظر مع نظيره الزيمبابوي، بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة. كذا اتفاقهما على الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته.

وتابع الرئيس تبون في تصريحه عن “مساندة قضية الشعب الصحراوي العادلة، باعتبارها قضية تصفية استعمار، ولكونها آخر مستعمرة في إفريقيا”.

ومن جانبه أكد رئيس زيمبابوي: أن الجزائر لعبت دورا مهما للغاية في دعم حركات التحرر في جميع أنحاء إفريقيا.

وأضاف قائلا: “نعترف بأن بلدكم ساهم بشكل كبير في نيلنا للاستقلال والديمقراطية التي ننعم بها اليوم”.

كمل شكر رئيس زيمبابوي الشعب الجزائري العظيم على هذا الدعم وهذه الزيارة التي تجدد علاقتنا.

وجدد تأكيده الطابع الثوري لعلاقاتنا الثنائية والتي تعود إلى زمن بعيد.

وقال بخصوص العلاقات بين البلدين “علاقاتنا الثنائية هي علاقات متجذرة في روح التضامن والكفاح ضد الاستعمار والإمبريالية”.

وحول القضايا العادلة أكد تضامنه الثابت الذي لا يلين مع شعب الصحراء الغربية في نضاله العادل. كما عبر عن دعمه للحوار الهادف إلى إنهاء الصراع في فلسطين.