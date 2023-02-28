رئيس الجمهورية.. لم تبق إلا بعض الخطوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في 2025

ألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة. وقال الرئيس تبون، إن وزارة الفلاحة يجب أن تتجند بمعية الفلاحين حتى “لا نضيع الفرص المتاحة”. مشيرا إلى “نحن على وشك الوصول إلى الاستقلال الغذائي”. و”لم يبق إلا بعض الخطوات لنصل في آفاق 2025 إلى الاكتفاء الذاتي”.

كما أكد رئيس الجمهورية، على ضرورة التركيز على تنويع الإنتاج في مختلف الشعب الفلاحية للزيادة من مداخيل قطاع الفلاحة. وبالتالي الزيادة في مدخراتها.

مشيرا إلى أن الفلاحون تمكنوا من تحقيق مردود جيد في العديد من الشعب الفلاحية كالآرغان، السلجم، زيت الزيتون، السكر.

وعن استهلاك المواد الفلاحية، دعا الرئيس تبون إلى وضع إستراتيجية من خلال التخزين في غرف التبريد. مشيرا إلى أن الفلاحون حققوا مردودا وافرا في مادة البطاطا وهو ما انعكس على استقرار سعر هذه المادة.

وأكد المدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن، أن الجزائر بحاجة لإنتاج 4 ملايين طن من الأعلاف لتحقيق الاكتفاء. حسبما جاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني.

كما صرح حسان بن زازة أن “الجزائر بحاجة إلى إنتاج حوالي 4 مليون طن سنويا لتحقيق الاكتفاء المحلي”. معلنا في ذات السياق “عن مشروع هام بولاية بشار بطاقة إنتاجية تبلغ 90 ألف طن سنويا”.

في حين، أضاف أن أسعار الذرة عرفت انخفاضا في السوق العالمية. معلنا أنه سيتم استيراد ما بين 1 مليون إلى 1.5 مليون طن الذرة بشعر ملائم.

وأوضح المدير العام أن الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن واجه وضعية “صعبة للغاية” جراء تبعات جائحة كوفيد 19. خاصة وأن حوالي 90 بالمائة من المواد الأولية التي تستورد من الخارج عرفت زيادة بالأسعار وهو ما جعل السوق “غير منظم”.