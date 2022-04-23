رئيس الجمهورية: ما قامت به إسبانيا تجاه القضية الصحراوية غير مقبول أخلاقيا ولا تاريخيا

قال رئيس الجمهورية سهرة اليوم خلال إجراءه لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية ما قامت به إسبانيا تجاه القضية الصحراوية غير مقبول أخلاقيا ولا تاريخيا.

قال رئيس الجمهورية سهرة اليوم خلال إجراءه لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية ما قامت به إسبانيا تجاه القضية الصحراوية غير مقبول أخلاقيا ولا تاريخيا.

وأضاف الرئيس تبون أنه على إسبانيا أن لا تنسى مسؤوليتها التاريخية عن مأساة ومعاناة الشعب الصحراوي. وتابع الرئيس في ذات اللقاء ليس من حق إسبانيا أن تمنح حق الصحراويين للاحتلال المغربي.

واكد رئيس الجمهورية ان ما حدث في إسبانيا من تخل عن مسؤولياتها التاريخية يتحمله رئيس الحكومة الإسبانية.

من جهة أخرى جدد الرئيس تبون ان الجزائر لن تتخلى عن إلتزاماتها تجاه الشعب الإسباني بخصوص تمويلها بالغاز. وأكد انه لدينا مع إسبانيا كدولة روابط متينة جدا ونفرق جيدا بين ممارسات الشعوب والدول وممارسات الأنظمة.