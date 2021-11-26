رئيس الجمهورية: نرحب بأي تبادل تجاري أو اقتصادي لكن نرفض الوصاية والتبعية لأي دولة

رحب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بأي تبادل تجاري أو اقتصادي مع الدول لكنه شدد رفض الجزائر الوصاية والتبعية لأي جهة.

وجاءت تصريحات الرئيس تبون في اللقاء الدوري الذي يجمعه مع ممثلي الصحافة الوطنية.

وفي نفس السياق، اكد رئيس الجمهورية بأن لا أحد بمقدوره فرض شيء على الجزائر، والمعاملة مع كل الدول تكون بالمثل.

وبخصوص القمة العربية، اوضح الرئيس تبون بأنها يجب أن تكون قمة جامعة والجزائر لن تكرس التفرقة بين العرب.

مشددا على ان علاقة الجزائر مع كل الدول طيبة وعادية إلا مع من أراد أن يعاديها.