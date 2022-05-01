رئيس الجمهورية يتلقى اتصالا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية،من أخيه، صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة.

و جاء في بيان للرئاسة:”تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية،من أخيه، صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة،

هنّأه فيها، والشعب الجزائري بحلول عيد الفطر المبارك، معربا له عن خالص تمنياته، بدوام التقدم والازدهار.

من جهته، “أعرب الرئيس، عن امتنانه للتهنئة، واللفتة الكريمة لسمو الأمير، متمنّيا له وللشعب القطري الشقيق، المزيد من الهناء والازدهار والتألّق.”

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رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من ليامين زروال

كما تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية، من ليامين زروال، رئيس الجمهورية الأسبق، تبادلا فيها التهاني،

بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له، التوفيق والسداد، في مهامّه النبيلة.

وجاء في بيان للرئاسة، “تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم مكالمة هاتفية، من أخيه الفاضل والمحترم السيد ليامين زروال، رئيس الجمهورية الأسبق،

تبادلا فيها التهاني، بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له، التوفيق والسداد، في مهامّه النبيلة.”

كما شكر الرئيس أخاه ليامين زروال، على مشاعره النبيلة، والصادقة، متمنّيا له، دوام الصحة والعافية.