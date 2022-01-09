رئيس الجمهورية يشرف على اختتام أشغال ملتقى تجديد المنظومة الصحية
وصل منذ قليل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى قصر الأمم، أين سيشرف على اختتام أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية.
هذا وأشرف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رفقة وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد. أمس السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، على إفتتاح أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية. وتم تنظيم هذا الملتقى، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما حضر مراسم الافتتاح، كل من مدير ديوان رئيس الجمهورية، وعديد الوزراء والنواب من البرلمان بغرفتيه. بالإضافة إلى إطارات سامية في الدولة.
وانعقد الملتقى في سياق خاص، يتسم بتنفيذ الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية. وسيكون فرصة للشروع الفعلي في إعادة النظر في المنظومة الصحية. ويأتي ذلك، من خلال مراجعة الخريطة الصحية بناءا على التوصيات التي سيتم الخروج بها من خلال هذا الملتقى.
ويأتي ذلك، في سبيل تحسين التغطية الصحية وجودة الخدمات الصحية، وتحسين ظروف عمل مستخدمي قطاع الصحة.
كما سيكون هذا الملتقى بمثابة نقطة انطلاق لأخذ نفس جديد لإعادة بعث وعصرنة وتجديد المنظومة الوطنية للصحة. من خلال الإعتماد على حوكمة فعالة ترتكز على إستغلال أنجع للموارد الوطنية المتوفرة سواء كانت مادية أو بشرية.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية والذي يعقد على مدار يومين. عرف مشاركة أكثر من 700 مشارك من كافة الفاعلين في قطاع الصحة.
وسيعمل المشاركون من خلال 8 ورشات عمل على تشخيص الوضع الحالي. وتحديد الأهداف وتنفيذ الإستراتيجية المناسبة للنهوض بالمنظومة الصحية.
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الوزير الأول: الدولة استثمرت كثيرا في البنية التحتية لقطاع الصحة
الوزير الأول: الدولة استثمرت كثيرا في البنية التحتية لقطاع الصحة
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، امس السبت، إن الدولة استثمرت كثيرا في البنية التحتية لقطاع الصحة. مطالبا الجميع وبصفة استعجالية بعصرنة المنظومة الصحية على كافة الأصعدة.
وأوضح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال كلمة له بالملتقى الوطني لتجديد وعصرنة المنظومة الصحية، إن رئيس الجمهورية، قد حدد ما هو منتظر من هذا الملتقى.
وأورد الوزير الأول، “أن الجميع مطالب وبصفة استعجالية بعصرنة المنظومة الصحية على كافة الأصعدة”. ويأتي ذلك، بالاعتماد على أدوات ووسائل عدة، وأهمها مراقبة التسيير المالي والاداري.
وأوضح الوزير الأول، إن هذا الملتقى، يندرج ضمن سلسلة الندوات وورشات الإصلاحات الكبرى لبناء الجزائر الجديدة. في إطار التحولات التي تعرفها البلاد.
كما أضاف: “نلتقي اليوم في هذا الملتقى والذي يأتي تحت إشراف رئيس الجمهورية. لاعادة النظر في المنظومة الصحية وإدخال إصلاح عميق وشامل من مراجعة الخريطة الصحية وتصويبها باستخدام معايير متطورة”.
كما تابع الوزير الأول، إن الوضعية الحالية للمنظومة الصحية، تتطلب اعداد خارطة طريق صحية ومتوازنة، تفضي إلى توفير تغطية صحية وفق المعايير الدولية.
وأورد الوزير الأول، إنه ينتظر من هذا الملتقى تحديد أولويات التشخيص الدقيق وتدارس كل الجوانب. من أجل الخروج بحلول عملية والشروع في تطبيقها ميدانيا بعيدا عن التسوف والآمال الجوفاء.
الوزير الأول: المواطن لم يعد في حاجة للنظريات بل بحاجة لنتائج ملموسة في الميدان
ودعا أيمن بن عبد الرحمان، إلى عدم التركيز على السلبيات. فالمواطن لم يعد بحاجة لتوصيات نظرية، بل يحتاج لنتائج ملموسة في الميدان، تتيح له التمتع بتغطية صحية نوعية.
وأوضح بن عبد الرحمان، إن المواطن بحاجة إلى ظروف استقبال جيدة. وهنا أشار إلى ظرورة تدارس موضوع أخلقة المنظومة الصحية ومحاربة سطو العلاقات الشخصية.
كما أضاف الوزير الأول، إن الجميع يدرك مسوى الخدمات الذي وصلت إليها منظومتنا الصحية، وذلك بفعل عدة عوامل. لذا يستوجب معالجة كل خلل والاجابة عن العددي من التساؤلات. منها هل سبب هذه الاختلالات يعود إلى نقص الامكانيات البشرية أو المادية.
وأجاب الوزير الأول على هذه التساؤلات، مؤكدا إن الخلل لا يمكن هنا، فالقطاع يتوفر على الموارد البشرية االازمة. والتي ترتفع مع مرور السنوات لتصل سنة 2021، إلى أزيد من 373 ألف. مشيرا إلى أن اجراءات تجميد التوظيف سنة 2015، لم تمس قطاع الصحة، حيث بلغ عدد الممارسين الطبيين 56700.
كما أضاف الوزير الأول، إن الدولة استثمرت كثير في البنية التحتية للقطاع الصحي. حيث بلغ عدد المؤسسات الإستشفائية سنة 2021، 629 هيكل، منها 15 مركز جامعي و237 مؤسسة للصحة الجوارية. وهي أرقام تبين بوضوح المستوى الجيد للتغطية الصحية.
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