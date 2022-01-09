رئيس الجمهورية يشرف على اختتام أشغال ملتقى تجديد المنظومة الصحية

وصل منذ قليل، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى قصر الأمم، أين سيشرف على اختتام أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية.

هذا وأشرف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رفقة وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد. أمس السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، على إفتتاح أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية. وتم تنظيم هذا الملتقى، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما حضر مراسم الافتتاح، كل من مدير ديوان رئيس الجمهورية، وعديد الوزراء والنواب من البرلمان بغرفتيه. بالإضافة إلى إطارات سامية في الدولة.

وانعقد الملتقى في سياق خاص، يتسم بتنفيذ الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية. وسيكون فرصة للشروع الفعلي في إعادة النظر في المنظومة الصحية. ويأتي ذلك، من خلال مراجعة الخريطة الصحية بناءا على التوصيات التي سيتم الخروج بها من خلال هذا الملتقى.

ويأتي ذلك، في سبيل تحسين التغطية الصحية وجودة الخدمات الصحية، وتحسين ظروف عمل مستخدمي قطاع الصحة.

كما سيكون هذا الملتقى بمثابة نقطة انطلاق لأخذ نفس جديد لإعادة بعث وعصرنة وتجديد المنظومة الوطنية للصحة. من خلال الإعتماد على حوكمة فعالة ترتكز على إستغلال أنجع للموارد الوطنية المتوفرة سواء كانت مادية أو بشرية.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية والذي يعقد على مدار يومين. عرف مشاركة أكثر من 700 مشارك من كافة الفاعلين في قطاع الصحة.

وسيعمل المشاركون من خلال 8 ورشات عمل على تشخيص الوضع الحالي. وتحديد الأهداف وتنفيذ الإستراتيجية المناسبة للنهوض بالمنظومة الصحية.

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