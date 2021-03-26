رئيس الجمهورية يعين عددا من الإطارات بمديريات ووزارات

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رئيس الجمهورية يعين عددا من الإطارات بمديريات ووزارات
بقلم نسرين محفوف

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعيين عديد الإطارات.

وحسب المرسوم الرئاسي الصادر في العدد يتعلق الأمر بكل من:

-سميرة عيون، مــديرة للمـبــادلات والتـطــويــر بالمــديــريــة الــعـامة للأرشيف الوطني.

-أحلام محاي، رئيسة للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

– هلالي بن زيد، مديرا للوثائق والمنـشورات والـوسـائـل بالمعـهد الـدبلوماسي والعلاقات الدولية.

-عـبد الرحمان بريـش، رئيــسـا لــدائــرة سـوق أهــراس.

-أحـمــد منـصـور بـحـار، نائـب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل بالديوان المركزي لقمع الفساد.

– مـحـمـد فيصل، مديــرا للمدرسة العليا فـي الهندســة الكهـربائـيـة والطاقوية بوهران.

-عبد الوهاب بارة، مفـتـشــا عــامــا لوزارة الـبـريــد والمواصـلات السلــكـية واللاسلكية.

-موسى بن تامر، مديرا عاما للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

-صليحة ناصر باي، مديرة عامة للديوان الوطني للسياحة.

-جلال قاسمي، رئيسا للديوان بالمجلس الدستوري.


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