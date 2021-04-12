رئيس الجمهورية يوقع مرسوما رئاسيا يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مرسوما رئاسيا يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني.

ويعد المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.

ومن بين مهامه الأساسية تقديم آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.

كما يساهم ذات المرصد، في ترقيه القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة.

ويشارك المؤسسات الأخرى في تحقيق اهداف التنمية الوطنية.

وتضم الهيئات الاستشارية لدى رئيس الجمهورية كلا من المجلس الاسلامي الأعلى والمجلس الاعلى للأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وكذا المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، والاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.