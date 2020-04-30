رئيس الحكومة المغربية: سيطرنا على فيروس كورونا

قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن المملكة تمكنت من السيطرة والتحكم في تفشي فيروس كورونا.

وأورد العثماني، في كلمة بمناسبة انعقاد المجلس الحكومي: “الحمد لله حالات الشفاء تتزايد يوما بعد يوم، وتجاوزت خلال الأيام الأخيرة عدد حالات الإصابة، كما تناقص عدد الوفيات بشكل كبير جدا”.

وكشف ذات المتحدث، أن المؤشر المتعلق بنسبة الفتك في المغرب انتقل من 7 بالمائة، وهي نسبة مقلقة، إلى أقل من 4 بالمائة.

وأكد رئيس الحكومة المغربية، على ضرورة الاستمرار في التقيد بإجراءات الحجر الصحي وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وتحصي المغرب، ما يقارب الـ5 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين بلغ عدد الوفيات 165 حالة وفاة، وتماثلت للشفاء 778 حالة.