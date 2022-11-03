رئيس الصومال يؤكد على أهمية التعاون وتعميق الشراكة مع الجزائر

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بنظيره من دولة الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، أمس الأربعاء. وذلك على هامش القمة العربية التي احتضنتها الجزائر على مدار يومين.

وحسب بيان وكالة أنباء الصومال، أن اللقاء كان محطة، للتأكيد على أهمية مواصلة الارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق على كافة المجالات. بما “يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين الدولتين”.

كما هنأ الرئيس الصومالي، نظيره عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية. معرباً عن خالص التقدير لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

ونال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القلادة السياحية العربية من الطبقة الممتازة للمنظمة العربية للسياحة التابعة للجامعة العربية.

كما أشار، بيان رئاسة الجمهورية، إلى أن هذه القلادة السياحية، نالها 5 أمراء ورؤساء دول في العالم. على غرار تونس، مصر، البحرين، الأردن، وقطر، وسادسهم الجزائر.

في حين، قرأ قرار منحها الأمين العام المساعد للفعاليات والإعلام، وليد علي الحناوي. وقدمها له رئيس المنظمة بندر بن فهد آل فهيد عقب اختتام القمة العربية. كما حضر التكريم، إلى جانب الرئيس تبون، وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن قمة الجزائر ناجحة بكل المقاييس وأكثرهم من حيث مستوى التمثيل.

وأشار أبو الغيط في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. إن القمة العربية بالجزائر حضرها 17 رئيسا وولي العهد و4 آخرين كان تمثيلهم عالي جدا. فهذه القمة هي اكثر القمم العربية نحاجا وأكثر القمم من حيث مستوى التمثيل.