رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو يقدم استقالته

قدم الرئيس المالي المؤقت، باه نداو، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه، إلى نائب الرئيس أسيمي غوتا.

وتمت مراسم تقديم الاستقالة، بحضور أعضاء وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

هذا وقام الرئيس المالي المؤقت، بإقالة الحكومة قبل استقالته.

وكشفت مصادر إعلامية مالية، أمس الثلاثاء، عن إحتجاز الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع من طرف عسكريين داخل قاعدة “كاتي” العسكرية.

وأفادت وكالة “فرانس برس” أن عسكريين بمالي إحتجزوا الرئيس المالي رفقة كبار المسؤولين بالدولة عقب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة.

وأضافت ذات المصادر أن العسكريين في مالي قاموا بإستبدال العقيد موديبو كونيه بالجنرال سليمان دوكوريه في منصب وزير الأمن.

كما تم استبدال العقيد ساديو كامارا بالجنرال محمدو الأمين بالو في منصب وزير الدفاع .