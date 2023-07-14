رئيس ليل: “اتفقنا مع بن طالب ومستعدون لبيع أوناس”

أكد رئيس نادي ليل الفرنسي، أوليفييه ليتانغ، توصله إلى اتفاق رسمي مع الدولي الجزائري، ولاعب نادي أونجي، نبيل بن طالب، فيما رجّح إمكانية رحيل الدولي الآخر، آدم أوناس، عن الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي ندوة صحفية عقدها أمس الخميس، ونقلها موقع “يورو سبورت” أوضح رئيس نادي ليل. بخصوص بن طالب: “لدينا اتفاق مع اللاعب وناديه. ننتظر نتائج الفحوصات الطبية للتأكد نهائيا لتفعيل التعاقد مع نبيل”.

أما بخصوص لاعب الفريق والمنتخب الوطني الجزائري، آدم أوناس، فقد أكد رئيس نادي الشمال الفرنسي، أوليفييه ليتانغ، بأنه مستعد لبيع عقد اللاعب في حال وصول عرضا في المستوى. وهو المتواجد محل أطماع أندية الخليج.