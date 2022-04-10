رئيس وزراء إيطاليا غدا بالجزائر في زيارة رسمية

يقوم رئيس مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، ماريو دراغي، بزيارة الى الجزائر غدا الاثنين، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وحسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الزيارة جاءت تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.