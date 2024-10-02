رئيس وزراء فرنسا يسخر من نظيره السابق على المباشر

بعد خطابه حول السياسة العامة لمدة ثلاث ساعات تقريباً، رد رئيس وزراء فرنسا، ميشال بارنييه نقطة بنقطة. على انتقادات المجموعات البرلمانية، مستهدفاً غابرييل أتال بشكل خاص.

وقال له رئيس الوزراء وسط ضحك جزء من المجلس: “سيد أتال، سأكون منتبهاً للغاية لمقترحاتكم بشأن توفير إضافي. لمعالجة العجز الذي وجدته عندما وصلت”.

ودعا المستأجر السابق في ماتينيون ميشيل بارنييه مرة أخرى إلى “عدم الإضرار بالاقتصاد الحقيقي لفرنسا”. داعيا الحكومة الجديدة إلى “اختيار المدخرات بدلا من اختيار الضرائب”.

ولعب رئيس الحكومة الجديد بورقة الجدية في خطابه الأول أمام المجلس، موضحا أن دين فرنسا هائل وهي على حافة الهاوية.

وأوضح أن الوضع المالي لفرنسا “أكثر تدهورا بكثير مما قيل”، في انتقاد مباشر لغابرييل أتال. المسؤول في الأشهر الأخيرة على الحكومة الفرنسية والمسؤول عن الميزانية من 2022 إلى 2023.

وللخروج من المأزق، يريد ميشيل بارنييه خفض الإنفاق العام جزئيا وجعل “الشعب الفرنسي يساهم”.