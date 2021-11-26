رئيس الجمهورية يكشف عن منحة البطالة ومن يستحقها

كشف رئيس الجممهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال مقابلة له مع ممثلي الصحافة الوطنية ان منحة البطالة ستكون شبه مرتب لحين تحصل البطال على عمل.

وقال الرئيس تبون أن منحة البطالة التي تم استحدثها من قبل الدولة ستكون قريبة من الحد الوطني الأدنى للأجور .

وتابع الرئيس تبون أن وسائل إعلام أجنبية لا تركز في الجزائر سوى على السلبيات وتتجاهل كل شيء إيجابي. في حين نجد دول أخرى هناك شعب مقهور وجائع ولا أحد من وسائل الإعلام الأجنبية تحدث عن مأساته يضيف الرئيس تبون

هذا واجرى عشية الإنتخابات المحلية الرئيس تبون لقاءً دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية أين تطرق فيه إلى عدة مواضيع هامة تمس المواطنين منها مسألة الدعم الإجتماعي حيث تعهد الرئيس بمواصلة سياسة التكفل. كما إلتزم بتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وفي ذات اللقاء دعا الرئيس تبون الجزائريين إلى المشاركة في الانخابات المحلية من اجل التغيير .