رابطة الدوري الإيطالي تتضامن مع مهاجم الإنتر لوكاكو

أعلنت الرابطة الإيطالية لكرة القدم، عن تضامنها مع مهاجم إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، بعد تعرضه لهتافات عنصرية من طرف جماهير يوفنتوس.

برسم مواجهة الفريقين، أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، والتي إنتهت بالتعادل بهدف في كل شبكة.

وجاء في بيان الرابطة الإيطالية لكرة القدم اليوم الأربعاء:”لا للعنصرية في ملاعبنا، تدين رابطة الدوري الإيطالي بشدة أي نوع من العنصرية والتمييز. مجموعة قليلة لا تمثل أفكار مشجعي كرة القدم. أندية الدوري الإيطالي تعرف كيف تطرد هؤلاء من المدرجات للأبد.

وختم البيان:”تواصل حملة Keep Racism Out في معركتها الطويلة لطرد العنصريين من الملاعب”.

يجدر للإشارة، تعرض المهاجم لوكاكو للطرد بعد نهاية اللقاء، بعد مناوشات مع لاعب اليوفي كوادرادو، بعد تسجيله هدف التعادل.