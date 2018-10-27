 رباعين: نحن نناضل من أجل بناء دولة المؤسسات ومكافحة الفساد بكل أشكاله

قال رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين اليوم السبت بالجلفة، أن تشكيلته السياسية تناضل من أجل ترسيخ مبادئها وأفكارها في مشوار طويل يطمح فيه أن تكون البلاد بين أياد آمنة.

وقال رباعين لدى إشرافه على لقاء جمعه بمناضلي ومنتخبي تشكيلته السياسية بأن هدف حزبه يرمي إلى تعزيز أفكاره ونشر الوعي السياسي.

كذا الطموح إلى بناء دولة مؤسسات وتعزيز الرقابة ومكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة.

وألح رئيس عهد 54 لدى تطرقه لمواضيع تطبع الوضع السياسي واصفا التغييرات في قبة البرلمان التي وصفها بــ “المهزلة” و الصراعات الداخلية الخارجة عن ما هو أولى وكل ما يتعلق بالمواطن.

على ضرورة إشراك الشباب في معركة البناء بطريقة سلمية و أن يناضلوا من أجل حقهم من خلال تنظيم أنفسهم.

وقال رباعين أن خطابه لا يستهدف أشخاصا بقدر ما يتكلم عن نظام أن هناك تقاليد يجب أن تتغير.

فلابد من الفصل بين المؤسسات لتكون بأحسن تمثيل وضمان استقلالية العدالة التي تعتبر من أولويات ما يناضل

عليه حزب عهد 54 الذي يؤكد على ضمان حماية القاضي وضرورة وجود مجلس أعلى للقضاة يتكفل بهذه الفئة وفك عنها كل الضغوط لاعتبار أن القانون فوق الجميع.

وتحدث رئيس عهد 54 في عدة مواضيع تخص الشأن العام مشيرا إلى أن تغيير النظام يكون بالانتخابات لا غير ويجب أن تحضر هذه الأخيرة من طرف المشاركين فيها وليس الإدارة من أجل ضمان نزاهتها وشفافيتها.