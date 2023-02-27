ربط المدن الألمانية والإيطالية بخط قطار

ستصبح روابط السكك الحديدية الجديدة والأفضل حقيقة بالنسبة لإيطاليا وألمانيا بعد عامين من الآن. في أعقاب مشروع تجريبي جديد قدمته شركة السكك الحديدية الإيطالية المملوكة للدولة Ferrovie dello Stato Italiane (FS Group). بالإضافة إلى Deutsche Bahn الألمانية.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ستربط الاتفاقية الأخيرة بين روما وميونيخ. بينما سيتم تشغيل الخدمات اليومية بواسطة قطار فريتشا روسا 1000 عالي السرعة التابع لشركة ترينيتاليا.

وسيشمل الطريق الجديد المغادر من العاصمة الإيطالية مدنًا أخرى مثل فلورنسا وفيرونا وروفيريتو وبولونيا وترينتو وبولزانو وبرينيرو وإنسبروك وميونيخ. وفقًا لتقرير BTN Europe.

في الوقت نفسه، سيتوقف الطريق من ميلانو في الوجهات التالية قبل الوصول إلى ميونيخ. بريشيا وفيرونا وبولزانو وبرينيرو وكذلك إنسبروك.

أكدت شركة Ferrovie dello Stato Italiane أن خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى مدينة ميونيخ الألمانية ستدخل حيز التنفيذ رسميًا في عام 2026 ، وأكدت أن هناك إمكانية لتوسيع الطرق حتى برلين.

وأشارت المفوضة الأوروبية للنقل، Adina Vălean، في هذا الصدد: “في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب على التنقل الأخضر. نحتاج إلى استجابة سوق السكك الحديدية بشكل أفضل وأسرع ، لا سيما للرحلات الطويلة والعابرة للحدود”.

وشددت على أن هذا هو سبب رغبة المفوضية الأوروبية في مساعدة شركات السكك الحديدية. من خلال إنشاء خطوط سكك حديدية دولية جديدة.

في جانفي من هذا العام، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها قررت دعم ما مجموعه عشرة مشاريع تجريبية. لإنشاء خدمات سكك حديدية جديدة وتحسين الخدمات القائمة.

وتم تأكيد هذا الإعلان من خلال بيان قدمته المفوضية، مع التأكيد على أن السكك الحديدية الجديدة والمحسنة. ستربط بشكل أفضل الدول الأوروبية مما يجعل السفر بالقطار بين الكتلة أكثر بأسعار معقولة ومتكررة.

وشدد Vălean على أنه يجب تحسين سوق السكك الحديدية في الاتحاد الأوروبي. للاستجابة للطلب المتزايد على السفر الأخضر بطريقة أفضل وأسرع.

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