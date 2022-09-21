الرقم السري :

138373

رجل أصيل يتمنى أن يتحرر من الوحدة إلى جانب زوجة صالحة

رجل من شرق البلاد، مضى من عمره 47 عام، مطلق بدون أولاد، عامل مستقر ومقيم مع الأهل. يقول انه عاش تجربة قاسية في الحياة كسرت عزيمته في البداية. وأفقدته نوعا ما الأمل ف الحياة وحتى الثقة في أنه سينال راحة البال في يوما من الأيام. لدرجة انه فقد القدرة على التمييز بين الصالح والطالح فكاي أن يرفع راية الاستسلام. لكنه يحمد الله أنه منحه قوة الأيمان التي جعلته يفكر بإيجابية ويتصل بنا لتكون له الفرصة. ليعثر على زوجة صالحة تنسيه الماضي وتكون فرحة الآتي، صاحب العرض لا يطلب سوى شريكة متفهمة صادقة. تمنحه الحب والكثير من الإخلاص والود، يريدها من أي منطقة، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة. وحبذا لو كانت عاملة في قطاع التربية، سنها لا يتعدى 43 سنة.

الرقم السري :

138374

من تدعمه بالود والاحترام.. وتكون سيدة بيته على الدوام

من الشرق إلى العاصمة، نعرفكم برجل في غاية الصدق والجدية، يبلغ من العمر 55 سنة، يملك مسكن خاص. مطلق لديه ولدين تحت رعاية أمهم، رجل كله احترام وينتقي الطيب من الكلام. يقول أنه وجد بصيص الأمل بعد أن نال منه الشتات وأحزنه واقع الطلاق. فأن يجد الرجل نفسه بدون عائلة بعد أن يكون قبل قدّم النفس والنفيس من أجل المحافظة على شملها ليس أمر شاق.

لكن بكل عزم وجدية، قرر من جديد التأسيس لحياة زوجية على أعمدة متينة، لا يطلب سوى زوجة تقية. الزوجة التي تمنحه الود وتشعره بدفء العائلة، امرأة تخاف الله تعي حدودها مع زوجها، يفضلها من العاصمة والولايات المجاورة لها. حبذا لو تكون قبائلية الأصل، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت. جميلة الشكل ويقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، سنها ما بين 45 و50 سنة.

الرقم السري :

138375

من ترافقني المشوار وتعاشر بالتقوى والإحسان

إلى غرب البلاد الآن، رجل من وهران، مطلق لديه أولاد تحت وصاية الأم، يبلغ من العمر 56 سنة. متقاعد من مؤسسة وطنية، ابتلي بان ينقطع حبل الود بينه وبين من ظن أنها رفيقة دربه، لكنه عبثا فعل. فقد وجد نفسه وحيدا يتجرع من كؤوس المرارة مرغما خاصة بعد فرق فلذات كبده. لكن يقينه بالله جعله يتماسك ويطلب القوة من الله لأن يساعده يعثر على راحة باله من جديد. مع امرأة تمنحه الحب الأكيد، أرملة صادقة، جادة وهادئة، تقاسمه الحياة. وتعينه على العفة والثبات، يريدها من غرب البلاد، سنها لا يتعدى 47 عام. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بطفلين على الأكثر، ويشترط أن تكون ماكثة بالبيت، ومقبولة الشكل.

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