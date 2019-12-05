رجل الأعمال محمد معزوز يرد على تهم التمويل الخفي..صفقات مخالفة وتبييض الأموال

يرد في هذه الأثناء رجل الّأعمال، محمد معزوز على التهم الموجهة إليه من طرف قاضي محكمة سيدي امحمد، بخصوص التمويل الخفي، صفقات مخالفة، تبييض الاموال.

القاضي: كيف استفدت من مقررات تركيب السيارات؟

معزوز: من 1991 و أنا استورد قطع الغيار، و 2004 اودعت ملف لتركيب الجرارات، وفي 2016 قاموا بوضع دفتر الشروط على المقاس 5+5، وهي القائمة التي استحدثها بوتفليقة، واستفدت من الاعتماد في 2018.

القاضي : حصلت على الاعتماد لأنك مولت الحملة

معزوز: تم إقصائي في 2016، وقمت بالطعن، وبعدها تم منحي الاعتماد، كنت الوحيد الذي يركب الحافلات.

القاضي: كم نوع من الشاحنات منحوك لتركيبها؟

معزوز: منحوني الشاكمان والهيقر.

القاضي: متى تم تبليغك بقبول ملف؟

معزوز: في فيفري 2018، وكنت أدفع الحقوق الضريبية، حتى تم قبولي من cni.

وكيل الجمهورية: استفدت من مراسلة اويحيى الصادرة في 4 فيفري 2018 من اعفاء استثنائي للترخيص بمباشرة النشاط، وقبل امضائك على دفتر الشروط.

معزوز: لا لم اباشر النشاط قبل الحصول على موافقة cni.

وكيل الجمهورية: ألا تعتبر هذا تفضيل لك؟

معزوز: لم استفد من أي تفضيل، وأقصوني خلال المرحلة الاولى وبعدها وافقوا لي على الملف.

وكيل الجمهورية: انت اودعت اموال في الحملة بعد حصولك على الاعتماد

معزوز: لا انا استفدت من تمديد فقط على شرط الشريك الاجنبي، وكنت سأباشر إجراءات ادخال الشريك الاجنبي.

وكيل الجمهورية: يعني حصلت على المقرر بدون شريك اجنبي

معزوز: انا حصلت على المقرر بدون شريك اجنبي، وعند ادخال الشريك الاجنبي كنت سأحصل على الاعتماد النهائي.

وكيل الجمهورية: انت تحصلت على تفضيل من خلال تمديد سريان مرسوم

معزوز: تم اقصائي، وتركوا لي نوع واحد من الشاحنات ونوع واحد من الحافلات، وبعد طعني لدى مجلس cni تم منحي فقط رخصتين لتركيب الحافلات والشاحنات، وتم رفض ملف السيارات السياحية، ثم قبلوا ملفي على مستوى cni والوزارة الاولى، لانهم وجدوا ان ملفي كان مطابقا.

القاضي: مصانع التركيب كانت تهدف لنقل التكنولوجية، وأنتم انشأتم مصانع بدون شريك اجنبي

معزوز: لكننا كنا نخضع لرقابة الاجانب، قبل بيع اي منتج.

وكيل الجمهورية: لكنكم بهذا الفعل خالفتم القانون المنصوص عليه في دفتر الشروط.

معزوز: كنا نشتري عليهم السلع والسيارات نصف مركبة، وندفع لهم مستحقات عمليات مراقبتهم لسياراتنا المركبة في الجزائر “ونزيدو ندخلهم معانا شركاء هاذي في السينما مالعبتش”.

القاضي: معزور استفاد من امتيازات من فارس سلال أو والده

معزوز: انا لم استفد من اي امتيازات من فارس سلال او والده، انا الوحيد الذي لم استفد من اعتماد خلال فترة سلال.

القاضي: لكنك استفدت من 90 مليون دينار بعد انسحابك من شركة معزوز “يقصد فارس سلال هنا”

معزوز: انا لم اتكلم مع فارس سلال منذ ،2016 الى غاية لقائنا عند فصيلة الدرك الوطني.

القاضي: تم منحك مقرر في فيفري 2019، كلف الخزينة 29 مليار سنتيم

وكيل الجمهورية: كيف دخلت شريك مع فارس سلال؟

معزوز: كان صديقي، ودخل بدون مساهمة مادية، وأصبح رئيس مدير عام لشركة قيمتها 40 مليار سنتيم، بعدها قمنا بحلها وأخذ 9 ملايير سنتيم مستحقات الأسهم