الرقم السري :

138539

رجل ذو كرم وسخاء نحيا إلى جانب بعض في سعادة وهناء

أنا امرأة عاصمية في العقد الرابع من عمري، موظفة مستقرة، لم يسبق لي الزواج، مقبولة الشكل، متوسطة القامة. محترمة وبشوشة، عشت حياتي أحافظ على عفتي وشرفي، لا أحب العلاقات العابرة، وأرفض أن أكون بلا أخلاق. أسعى دوما لأحقق ذاتي، والحمد لله دوما متوكلة على ربي، وها أنا اليوم أسعى وأرجو أن أجد رفيق دربي. لنعيش تحت سقف الحلال، في سعادة وهناء، لذا أتمنى لأن يجد طلبي ها الصدى الجميل لدى قراء ركن أدم وحواء. وأعثر على رجل شهم يحبني ويقدرني ونكون من السعداء، رجلا يكون من العاصمة وضواحيها. سنه لا يتعدى 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا، كما أشترط أن يكون له سكن مستقل ومصدر رزق ثابث.

الرقم السري :

138543

سأفي لك حتى أخر العمر وأغمر قلبك مودة ورحمة

لأن الحياة لا تعطينا العديد من الفرص، أرد اليوم أن أناشد من خلال هذا الركن. زوجا أحيا إلى جانبه أفضل أيام العمر، خاصة أنني حققت الكثير من النجاحات، فانا امرأة طيبة جدا. أخلاقي رفيعة بشهادة كل من حولي، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية. جميلة الشكل، أبلغ من العمر 48 سنة، عازبة لم يسبق لي الزواج، ومن ولاية سطيف. أريد أن أحيا تحت ظل الستر والحب مع رجل يقدر ما بلغته من نجاح وتألق في عملي. رجل لا يتجاوز سنه 55 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. قادر على المسؤولية وجدير بأن أكمل معه مشوار العمر والحياة.

الرقم السري :

138544

أريد شريكا متقيا يطرق باب بيتنا خاطبا.. فهل من صادق يكون ملبيا

أحمد الله كثير على كل ما حققت في حياتي، فقد نهلت من العلم ما يكفيني، واخترت من التدريس مهنة لي. أعيش في سعادة وهذا من فضل ربي، لا يمكنني أن أنكر فضل الرجل ودوره في حياة المرأة. فمهما كانت قوية يبقى قلبها بحاجة لمن يجعله ينبض حبا وحياة، لذا أود أن أبلغ ندائي وأبحث عن شريك لحياتي. رجلا أمينا شهما وتقي، فلكل من يهمه الأمر أقول: “أنا شابة من إحدى ولايات الوسط، أبلغ من العمر 35 عام. أستاذة محترمة وصاحبة أخلاق رفيعة، عازبة لم يسبق لي الزواج، أود أن يجمعني القدر برجب يكون لي قرة عين. خصاله فاضلة، وقلبه مغمور بالإيمان والرحمة، أفضله من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز ال45 من عمره. أكثر ما يهمني أن يكون له مصدر رزق ثابت، وبيت مستقر، أريده كما أقبله أعزب. أرمل أو مطلق، فهل من جاد لهذا الطلب؟

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