الرقم السري :

138408

أرمل وحيد مستعجل على الظفر بزوجة تحرره من قبضة الأحزان

ثاني عرض معنا في هذا الركن لرجل محترم من غرب البلاد بالتحديد من ولاية مستغانم، أرمل أب لولدين. يبلغ من العمر 52 سنة، أستاذ التعليم ويملك مسكنا خاصا، يعيش بمفرده ويعاني من الوحدة القاهرة. ما دفعه للبحث عن زوجة صالحة تُخرجه من العتمة إلى نور الحياة، وتحرره من قبضة الأحزان والبكاء على الأطلال. كما يتمنى زوجة صادقة ومحبة للخير، طيبة القلب نقية السريرة، يريدها من غرب البلاد، خاصة وهران أو مستغانم. سنها لا يتعدى 50 سنة، لا يعم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ويقبلها أرملة أو مطلقة بطفل.

الرقم السري :

138411

رجل محترم إلى جانبه ستنعمين بأحلى أيام العمر

رجل من ولاية قسنطينة، اتصل بنا ونية طيبة، قصده الحلال، وطلبة زوجة تعيش إلى جانبه تحت سقف المودة والاحترام. صاحب العرض يبلغ من العمر 48 عام، موظف إداري في مؤسسة عمومية، أرمل من دون أولاد، يملك مسكنا خاصا.

كل ما يتمنى ويريد، لأن يكمل حياته فيما يرضي الله، وأن يعف نفسه من الفتن ويحقق أجمل استقرار. كل هذا إلى جانب زوجة صالحة، تفهمه وتقدره وتحسن معاملته، سنها يكون أقل من 45 سنة. ولا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل واحد على الأكثر، كما يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت. من إحدى مدن الشرق الجزائري، يعدها بالسكينة والطمأنينة.

الرقم السري :

138412

زوجة طيبة لرجل ناضج ورصين يجعلها قرة العين

إن الغاية من الزواج هو إيجاد نظام تحت سقف الحلال يضمن للرجل والمرأة حياة تطبعها السكينة والطمأنينة. حياة يتقاسمان فيها الحلو والمر، يسعى كل طرف من أجل إسعاد الآخر. وهذا بالذات ما يريده رجل جاد اتصل بنا يريد تحصيل الحلال، لأنه عرف أنه لا مفر من الاستقرار. وأن السعادة لا تكون إلى بجانب من نحب. فاختار صفحتنا ويتمنى من المولى أن نكون وسيط خير لمن ستكون من نصيبه. إذا كما قلنا هو شاب من ولاية تبسة، أعزب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 42 سنة. يعمل كإطار بإحدى ولايات الجنوب، ولديه سكن خاص.

يرغب في الاقتران، والزواج على سنة خير الأنام، إلى جانب امرأة متفهمة وفية تعينه وتدعمه مدى الحياة. يفضلها من إحدى ولايات الشرق أو الوسط الجزائري، سنها أقل من 35 عاما. شرطه أن تكون عزباء لم يسبق لها الزواج، لا يمانع إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، يعدها الإحسان والعشرة الطيبة.

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