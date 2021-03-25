رزيق: أحد المتعاملين في مادة الزيت طلب الدعم من الدولة وأًصبح يتعامل بالفواتير

قال وزير التجارة، كمال رزيق، إن استراتيجية التغيير لا تتم بسنة واحدة، وإنما خلال 5 إلى 10 سنوات على الأقل.

وأوضح رزيق، أن بالواقع لا يمكن تغيير ما تم إفساده خلال سنوات، مشيرا أن المشكل قائم بسياسة الدعم غير المباشر.

وعن ظاهرة الزيت، أشار رزيق، إلى أن الإشكال في الجزائر ليس الوفرة وإنما “المضاربة”.

وأضاف الوزير، أن هناك أطراف وعصابات ومحتكرين، بالإضافة إلى مضاربين، تقاوم التغيير ولن تترك الوزارة بالقيام بإصلاحات.

وكشف المسؤول، أن أحد المتعاملين، طلب الدعم وأصبح يعمل بالفاتورة، الأمر الذي أجبر الناس بالتعامل الفاتورة، مشيرا أن التجار رفضوها.

وأبرز رزيق دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في تأجيج الوضع وانتشار الظاهرة بشكل واسع.