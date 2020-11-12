رزيق يشارك في أشغال منتدى التجارة والإستثمار للإتحاد من أجل المتوسط

شارك وزير التجارة، كمال رزيق اليوم الخميس، في أشغال منتدى التجارة والإستثمار للإتحاد من أجل المتوسط تحت شعار ” خلق فرص عمل في زمن كوفيد 19.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا المنتدى جاء على شكل ورشة عمل حول التجارة المستدامة وخلق فرص عمل بشكل فعال في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتشجيع الإستثمار في قطاع الخدمات بين الضفتين،

بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة التجارية لاسيما في مجال التجارة الإلكترونية والرقمنة والشركات الناشئة start up،

وكذا الى تشيع الإستثمار في الصناعات الغذائية والصيدلانية والإنتاج الفلاحي والتصدير وشبكات التوزيع الكبرى مع ضرورة توفير كل الامكانات لضمان وصول المرأة المنتجة في مختلف المجالات للتصدير ومشاركتها في مختلف الفعاليات الإقتصادية .