رزيق يشارك في أشغال منتدى التجارة والإستثمار للإتحاد من أجل المتوسط

شارك وزير التجارة، كمال رزيق اليوم الخميس، في أشغال منتدى التجارة والإستثمار للإتحاد من أجل المتوسط تحت شعار ” خلق فرص عمل في زمن كوفيد 19.
وحسب بيان الوزارة، فإن هذا المنتدى جاء على شكل ورشة عمل حول التجارة المستدامة وخلق فرص عمل بشكل فعال في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، وتشجيع الإستثمار في قطاع الخدمات بين الضفتين،
بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة التجارية لاسيما في مجال التجارة الإلكترونية والرقمنة والشركات الناشئة start up،
وكذا الى تشيع الإستثمار في الصناعات الغذائية والصيدلانية والإنتاج الفلاحي والتصدير وشبكات التوزيع الكبرى مع ضرورة توفير كل الامكانات لضمان وصول المرأة المنتجة في مختلف المجالات للتصدير ومشاركتها في مختلف الفعاليات الإقتصادية .
التعليقات (0)