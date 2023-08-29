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الرياضة

رسميا.. اتحاد العاصمة يستقبل منافسيه بـ 5 جويلية

بقلم محمد.ل
رسميا.. اتحاد العاصمة يستقبل منافسيه بـ 5 جويلية
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أكدت إدارة اتحاد العاصمة، على لسان المناجير الرياضي، توفيق قريشي، بأن الفريق سيستقبل منافسيه رسميا بملعب 5 جويلية، خلال الموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وأوضح قريشي في تصريحات خصّ بها الصفحة الرسمية للفريق، بأن الاتحاد تلقى وعودا من السلطات من أجل الاستفادة من الملعب الأولمبي في الموسم الجديد.

قبل أن يشير إلى أن الملعب غير مؤهل حاليا، بسبب إعادة تهيئته شأنه شأن “نيلسون مانديلا”، وأضاف: “سنبدأ البطولة مبدئيا بالدار البيضاء، ولكننا سنعود إلى 5 جويلية نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر”.

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