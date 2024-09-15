رسميا.. شبيبة القبائل تستقبل بملعب “حسين آيت أحمد”

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، رسميا عن استقبال منافسيها في الموسم الكروي الجديد، 2024-2025، بملعب “حسين آيت أحمد” الجديد.

وكشفت إدارة “الكناري” عبر منشور في حساب النادي الرسمي على “فيسبوك” أمس السبت. بأن أشبال عبد الحق بن شيخة، سيلعبون بملعب “حسين آيت أحمد”.

مشيرة إلى أنه وبعد إعلان الرابطة عن برمجة مواجهتي الفريق أمام مولودية الجزائر، وأولمبيك أقبو، بملعب 1 نوفمبر 54، قررت الإدارة مراسلة الرابطة للاستقبال في الملعب الجديد.

كما أوضحت بأن رئيس مجلس الإدارة، الهادي ولد علي، اتخذ جميع التدابير اللازمة، وقام بمراسلة الرابطة رسميا، للاستقبال في ملعب “حسين آيت أحمد”. الذي دشّنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم 10 جويلية الماضي.