رسميا.. نيس يعلن رحيل ديلور نحو نانت

أعلن نادي نيس الفرنسي، صبيحة اليوم الجمعة، عن نهاية مغامرة لاعبه الدولي الجزائري، أندي ديلور، مع الفريق.

وكشف نادي الجنوب الفرنسي، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، عن نهاية مغامرة 4 لاعبين في الفريق، يتقدمهم مهاجم الخضر، ديلور.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن ديلور، الذي يلعب منذ جانفي الماضي معارا إلى نانت، انتقل بشكل نهائي إلى هذا الأخير.

للإشارة فإن ديلور، التحق بنادي نيس، صيف 2021، ولكنه رحل بعد موسم ونصف، على سبيل الإعارة نحو نانت، مع إمكانية شراء عقده نهائيا، بسبب توثر علاقته مع مسؤولي نادي الجنوب.