رشق رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بالحجارة

أوقفت الشرطة الكندية متظاهرا بتهمة “الاعتداء المسلح” بعدما رشق رئيس الوزراء جاستن ترودو بالحجارة.

ووقعت الحادثة خلال فعاليات شارك فيها الأخير في إطار حملته الانتخابية في أونتاريو.

وقالت الشرطة الكندية في بيان لها إنه تم توجيه تهمة الاعتداء المسلح للموقوف المنحددر من أونتاريو، وسيحاكم في 6 أكتوبر.

ومنذ أيام تلاحق حشود من المعارضين ترودو أينما ذهب احتجاجا على التدابير الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا. والجمعة أوقف متظاهر آخر بعدما هدد بقتل رئيس الوزراء الكندي