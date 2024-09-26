رغم تعافيه.. عودة بوداوي إلى المنافسة تتأجّل

تأّجّلت عودة الدولي الجزائري، هشام بوداوي، إلى أجواء المنافسة، بالرغم من تعافيه نهائيا من الإصابة التي كان يعاني منها، على مستوى الركبة.

وكان بوداوي، قد تعرض لإصابة في الفاتح سبتمبر الجاري، خلال مباراة ناديه نيس الفرنسي، والضيف أونجي، وهي الإصابة التي دفعت بالناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. لإعفاءه من التربص الأخير، الذي تخللته مواجهتي تصفيات “كان” 2025 أمام غينيا الاستوائية وليبيريا.

ورفقة نيس، ضيّع لاعب الخضر، مواجهتي مارسيليا وسانت ايتيان، في الجولتين الـ 4 والـ 5، من “الليغ1” الفرنسية.

قبل أن يسجّل، أمس الأربعاء، عودته إلى قائمة نادي الجنوب، بمناسبة الجولة الأولى. من منافسة الدوري الأوروبي، أمام الضيف ريال سوسييداد الاسباني، وذلك، بعد تعافيه نهائيا من الإصابة.

غير أن مدرب نيس، فرانك هايس، فضّل عدم المغامرة ببوداوي، خلال لقاء أمس. الذي انتهى بهدف لمثله، الأمر الذي يقلص من حظوظ اللاعب في التواجد رفقة الخضر، خلال تربص أكتوبر. تحسبا للمباراة المزدوجة أمام الطوغو، في الجولتين الـ 3 والـ 3 من تصفيات “الكان”.