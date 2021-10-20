رغم حاجة العالم إليها..أمريكا ترمي ملايين من جرعات لقاح كورونا

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الولايات المتحدة الأميركية هدرت الملايين من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا. في الوقت الذي تواجه العددي من ادول نقصا كبيرا في جرعات اللقاح.

وحسب ذات الصحيفة، فقد تخلصت أمريكا ما بين مارس وسبتمبر من أزيد من 15 مليون جرعة من اللقاح غير مستخدمة. وتخلصت من مليون جرعة في 10 ولايات بين ديسمبر 2020 وجويلية2021.

فقد رمت ولاية لويزيانا 224000 جرعة غير مستخدمة من اللقاحات، وسبب التخلّص من بعض الجرعات هو فتح القوارير وليس نهاية صلاحيتها. بينما انتهت صلاحية أكثر من 20000 جرعة.

كما تُهدر آلاف الجرعات يومياً في ولاية “ويسكونسن”، وفي “ألاباما” تم رمي أكثر من 65000 جرعة. وفي ولاية تينيسي، يأهدرت حوالي 200000 جرعة .وتمثل الجرعات الضائعة جزءاً صغيراً من عدد الجرعات التي يتم تلقيها في هذه الولايات.

وقالت الصحيفة أن هدر ملايين جرعات اللقاح في أميركا تأتي في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين الأشخاص حول العالم جرعاتهم الأولى. فقد تلقى 1 في المائة فقط من سكان البلدان منخفضة الدخل الجرعات الأولى.

وأرجعت أن الأسباب التي أدت إلى إهدار الجرعات في بعض الأحيان تتشقق القارورة أو لا تحتوي على العديد من الجرعات. أو تتعطل الإبر أو البرادات المجمدة أو انقطاع التيار الكهربائي، وفي كثير من الأحيان لا يحضر الأشخاص في المواعيد، ولا يتم استخدام الجرعة الموضوعة لهم في القارورة.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” أنه قبل شهر جويلية تم إهدار أزيد من مليوني جرعة. لكن خلال الصيف، ارتفعت هذه الأرقام ستة أضعاف مع انتهاء صلاحية الجرعات، وسط ارتفاع حالات الإصابة.

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