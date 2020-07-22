رفع ثوب الكعبة بمقدار 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

تم أمس الثلاثاء، رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة، بمقدار 3 أمتار تقريبا، تحسبا لموسم الحج 1441.

وأشرفت على هذا الإجراء، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، وشارك فيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

ويأتي ذلك، من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها.

كما تمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع، كما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام.

هذا وأصدرت السعودية البروتوكولات الخاصة لموسم الحج، ضمن جهودها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتم منع الدخول للمشاعر المقدسة “منى، ومزدلفة، وعرفات” بدون تصريح، مع الحرص على التهوية الجيدة في كافة الأماكن.