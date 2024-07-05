رفع دعوى قضائية ضد مارين لوبان

أعلن نائب LFI سيباستيان ديلوغو، الذي أعيد انتخابه في الجولة الأولى في مرسيليا. أنه قدم شكوى ضد زعيمة التجمع الوطني (RN)، مارين لوبان.

وأعلن سيباستيان ديلوغو يوم أمس الخميس أنه “يعتزم تقديم شكوى” ضد مارين لوبان. بعد اتهامات معاداة السامية الموجهة ضدها مساء الأربعاء خلال مقابلة على قناة TF1.

وندد نائب لا فرانس إنسوميز من بوش دو رون في بيان صحفي نشره على حسابه على تويتر. بأن “هذا الهجوم على عدالة معركتي السياسية وعلى كرامتي غير مقبول”.

واتهم سيباستيان ديلوغو، الذي أعيد انتخابه للدورة الأولى، أن “التجمع الوطني يحاول اليوم لفت الانتباه إلينا. وجعل الناس يؤمنون بمعاداة السامية الموجودة في معسكرنا. والتي لا وجود لها ولم تكن موجودة على الإطلاق”. الانتخابات التشريعية يوم الأحد 30 جوان.

يوم الخميس، اتهم النائب عن حزب التجمع الوطني عن منطقة با دو كاليه. سيباستيان ديلوغو بنشره على حسابه على تيك توك. مقطعًا صارخًا من معاداة السامية ربما لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية.

ويشير الرئيس السابق لمجموعة RN في الجمعية الوطنية إلى مقطع فيديو فكاهي. تم حذفه منذ ذلك الحين من حساب TikTok الخاص بالنائب، والذي تظهر فيه شخصيات يسارية. وهي تتحد مع بعضها البعض بعد الحل للقتال ضد المسؤولين المنتخبين اليمينيين والمتطرفين. يمين.

في إحدى اللقطات نرى علبة بيتزا مقدمة كسلاح ضد نائب LR. يحمل هذا الصندوق نقش “فرن حجري”. وهي عبارة اعتبرها ماير حبيب معادية للسامية، حيث أعلن أنه سيقدم شكوى.

كما أوضح سيباستيان ديلوغو لقناة فرانس 3 أن هذه الخطة لا تحتوي على أي شيء معاد للسامية. وتشير إلى “البيتزا التي تم إحضارها خلال المفاوضات من أجل اتحاد اليسار”.

وفي مواجهة ما يعتبره تفسيرًا سيئًا للفيديو، تحدث سيباستيان ديلوغو عن “العشرات من المرشحين. أو المرشحين العنصريين والمعاديين للسامية الذين تم تصويرهم. وهم يبتسمون بقبعة ضابط ألماني نازي”.