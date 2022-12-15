الرقم السري :

135577

إبن تيبازة يبحث عن رفيقة للدرب

مع إبن تيبازة، ستكون إنطلاقتنا في هذا الركن الذي يريد من خلاله أحد أبنائها بلوغ المراد. وتحقيق حلمه في العثور على رفيقة درب يحيا إلى جانبها السعادة. شاب في الـ46من عمره، متقد بالحيوية والنشاط، لم يسبق له الزواج وهو عامل حر ولديه سكن خاص.

يريد من لا يرى سوى الأمل في حياته، أن يسوق له القدر شابة تعول أن تكون زوجة صالحة. كما شرطه أن تكون عزباء، يريدها من العاصمة وضواحيها، وأما عن سنها فهو يريدها أن تكون ما بين 28إلى 42سنة. ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135578

إبن الغرب يبحث عن صالحة يكمل معها مشوار العمر

ثاني محطة لنا في هذا الركن ستقودنا إلى ولاية سعيدة، حيث هاتفنا شاب من ذات الولاية. وحملنا مسؤولية أن نكون سببا في جعله يحقق حلم والديه في أن يجد له زوجة صالحة يكمل معها مشوار العمر.

صاحب الإعلان في الـ38من عمره، أعزب، طويل القامة، اسمر ورياضي. يمارس التجارة في محل خاص به، كما يملك سكنا خاصا له مع أهله.

منتهى أمل متصلنا لأن يجمعه القدر بامرأة صالحة صادقة من إحدى ولايات غرب البلاد، سنها لا يتجاوز37سنة. وأكثر ما يتمناه أن تكون من ستزين حياته بالرفاه والبنين ماكثة في البيت، عزباء ومقبولة الشكل.

الرقم السري :

135579

إبن باتة يريدها ثلاثينية

ثالث محطة وأخر محطة تستوقفنا في هذا الركن من ولاية باتنة. حيث قصدنا وليد البالغ من العمر34سنة، وهو أعزب يمارس التجارة، لديه سكن خاص.

شاب وسيم وخلوق يريد تحصيل الحلال مع شابة تناسبه يريدها تمتهن التدريس. شرطه أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها ما بين25و30سنة، كما يريد ايضا أن تكون عزباء.

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الرقم السري :

138472

رفيقة درب صالحة لإطار في قطاع الصحة

جمال من بسكرة، هو الأخر لم يشأ أن يفوت عليه فرصة أن ينشر إعلانه. حتى يتمكن من العثور على من بوسعها راب الصدع الذي في قلبه.

جمال البالغ من العمر52سنة، مطلق وأب لبنت في رعاية والدتها، إطار في قطاع الصحة، يملك سكنا خاصا. كما هو رجل صادق وصريح. يريد جمال أن يكون لقلبه مرفأ أمان مع إمرأة جادة لا تهمه ولايتها. سنها ما بين 40و50سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون اولاد، موظفة أو ماكثة في البيت. إمرأة تكون له نعم الزوجة وتبدد حيرته وتساعده على أن يكون في عمله متألقا.

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