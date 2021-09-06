رمطان لعمامرة يستقبل من طرف رئيس وزراء النيجر

استقبل مساء اليوم، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، من طرف رئيس الوزراء، رئيس الحكومة النيجر محمدو أوحومودو.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فلقد نقل لعمامرة خالص تحيات أخيه رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.

وأتاحت هذه الجلسة مراجعة مختلف مشاريع التعاون الثنائي في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لرئيسي الدولتين عبد المجيد تبون ومحمد بازوم.

كما تمت مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديد الإرهابي في منطقة الساحل والصحراء.

وفي هذا الصدد، حسب نفس البيان، فلقد لوحظ بارتياح الديناميكية الإيجابية التي يميزها التعاون الثنائي وكذلك التقارب التام في وجهات النظر حول القضايا الرئيسية على المستويين الإقليمي والدولي.

بالإضافة الى نتائج المشاورات والحوار المنتظم بين البلدين، أين اتفق الطرفان على برمجة الدورات المقبلة للجنة المختلطة الكبرى ولجنة الحدود الثنائية.