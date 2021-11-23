رهبان تيبحيرين.. وفاة آخر الناجين من الاعتداء الإرهابي

توفي، آخر الناجين من الاعتداء الإرهابي على رهبان تيبحيرين بالجزائر 1996 الأب “جان بيار شوماخر” في دير وسط المغرب. كما قال دانيال نوريسات، الكاهن في كاتدرائية القديس بطرس بالرباط إن جان بيار توفي في دير سيدة الأطلس في ميدلت.

وأضاف الكاهن “غالبا ما كان جان بيار يقول إن نجاته من الاعتداء الارهابي على رهبان تيبحيرين كانت دعوة من الله”. كما تابع حسب وكالة الانباء الفرنسية، “ليدلي بشهادته، وهو أمر فعله طوال حياته”.

وكان شوماخر الذي توفي عن عمر ناهز 97 سنة، الناجي الثاني من الهجوم الإرهابي على رهبان تيبحيرين، في ولاية المدية. وقالت السلطات الجزائرية إن الجماعات الإرهابية تبنت اختطاف وقتل الرهبان السبعة.

وبعد أربع سنوات على الواقعة، انتقل شوماخر إلى المغرب حيث انضم إلى مجموعة صغيرة من الرهبان الترابيست. كما توفي ناج آخر من مأساة مقتل رهبان تيبحيرين السبعة، وهو الأب أميدي نوتو، في عام 2008.

رهبان تيبحيرين.. رئيس المخابرات الفرنسي سابقا يبرأ الجزائر

وبرأ رئيس المخابرات الفرنسي الأسبق”إيف بونيه السلطات والجيش الجزائري من الاعتداء. كما قال أن الوزير الأول الفرنسي “ألان جوبيه” هو من كان وراء إتهام الجزائر في قضية مقتل رهبان تيبحيرين.

كما اعتبر أن تورط الجزائر في مقتل رهبان تيبحيرين أكبر كذبة حاولت السلطات الفرنسية تسويقها للرأي العام الفرنسي. موضحا أن القوات الجزائرية كانت تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب.

وأكد رئيس المخابرات الفرنسي الأسبق أنه من العار اتهام الجيش الجزائري في مقتل الرهبان. كما كشف المتحدث خلال تصريحاته للنهار أن الجيش الجزائري خسر أزيد من 50 جندي غداة دفن الرهابين.

كما إتهم “إيف بونيه” الوزير الأول أنذاك “ألان جوبيه” برفض أي تنسيق إستخباراتي بين الجزائر وفرنسا وهذا ما عقد مسار التحقيق.

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