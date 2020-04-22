روحاني: علينا أن نتعود على الحياة مع فيروس كورونا

اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، أنه لا يستطيع تحديد موعد للتغلب على فيروس كورونا، وقال أنه ينبغي أن نتعود على الحياة مع هذا الفيروس.

وأورد روحاني اليوم:” لا نعرف إلى متى سنتعامل مع فيروس كورونا، ربما لشهر مقبل، وربما حتى العام المقبل، وعلينا أن نتعود على الحياة مع فيروس كورونا”.

وأضاف الرئيس الإيراني: “حققنا نجاحا نسبيا على كورونا، لكن لا ينبغي لنا الاعتقاد أننا أنهينا مهمة القضاء عليه”.

وشدد روحاني على أن البقاء في المنزل، لا يزال أهم التوصيات للحد من تفشي الفيروس.

واعتبر روحاني أن فتح البلاد التدريجي أمام العمل الاقتصادي كان ضرورة.