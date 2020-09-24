روسيا تتلقى طلبات لتصدير 1.2 مليار جرعة من لقاح كورونا

تلقت روسيا، طلبات لتصدير أكثر من مليار و200 مليون جرعة من لقاحها ضد فيروس كورونا، حسب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن رئيس الصندوق قوله: “من ناحية الاهتمام الدولي، تلقينا طلبات لتصدير أكثر من مليار و200 مليون جرعة من اللقاح”.

وأعرب دميترييف عن أمله في أن تصل روسيا حتى أواخر ديسمبر، إلى مستوى إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح “سبوتنيك V” شهريا.

وهو ما سيتيح تطعيم جميع الراغبين في ذلك داخل البلاد، في غضون 6 إلى 9 أشهر.

وأورد ذات المسؤول: “دون أدنى شك، ستصبح روسيا أول دولة في العالم ستضمن بنجاح حملة تطعيم كافة مواطنيها من فيروس كورونا”.

وسجلت روسيا في أوت الماضي، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

كما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أمس الأربعاء، عن قرب تسجيل لقاح ثان مضاد لكوفيد 19.