روسيا تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ شهر

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، عن رصد 5363 إصابة جديدة بالوباء.

ولفتت أن الإصابات الجديدة تتوزع على 84 إقليم من أصل 85، وعدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.3% من المرضى الجدد.

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 128 وفاة جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19″، مقابل 142 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1046370 إصابة مؤكدة.

وغادر 5915 شخصا خلال اليوم الأخير المستشفيات في روسيا بعد شفائهم، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 862373 شخصا.