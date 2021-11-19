روسيا تسجل لأول مرة حصيلة قياسية في عدد الوفيات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الجمعة. تسجيل 1254 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، لأول مرة منذ بداية الوباء.

كما بلغ عدد الإصابات الجديدة 37156 حالة مقابل 37374 أمس الخميس.

في السياق ذاته بلغت الحصيلة لحالات الإصابة في البلاد 9 ملايين و257068، منها 261589 حالة وفاة.

وتماثل 36004 أشخاص للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 7 ملايين و956254 شخصا.

في المقابل تراجع عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو إلى 3371 بعد قفزة أمس إلى ما فوق 4 آلاف حالة، مع تسجيل 95 وفاة جديدة مقابل 94 أمس.

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روسيا..تسجيل 38823 إصابة جديدة و1219 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 38823 إصابة جديدة و1219 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 9070674إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 255386 حالة بعد تسجيل 1241 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 29821 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 7784585 حالة شفاء.

هذا وتلقى أكثر من 63.1 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا

فيما استكمل أكثر من 57.9 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، كما يقدر مستوى المناعة الجماعية في روسيا بـ49%.