روسيا..تسجيل حصيلة قياسية في عدد الوفيات والإصابات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 24818 إصابة جديدة و734 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع محسوس في عدد الإصابات والوفيات في روسيا.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 5707452 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 140775 حالة بعد تسجيل 734 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 21336 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 143255 حالة.

هذا ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو بواقع 6040 حالة ومقاطعتها 2581 حالة، اما ثانيا فتأتي مدينة سان بطرسبورغ بـ 1937 حالة.