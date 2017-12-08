روسيا: كوريا الشمالية ترغب بمحادثات مباشرة مع أميركا

أكد وزير الخارجية الروسي لافروف، امس الخميس، أن كوريا الشمالية تريد إجراء محادثات مع امريكا للحصول على ضمانات بشأن أمنها.

وتداولت وسائل اعلامية عن لافروف بأنه أبلغ نظيره الأميركي ريكس تيلرسون عن رغبة بيونغ يانغ في إجراء محادثات.

وذالك مباشرة عندما التقى الوزيران على هامش مؤتمر في فيينا امس الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “انترفاكس” عن لافروف قوله. نعلم أن كوريا الشمالية تريد في المقام الأول التحدث إلى امريكا بشأن الحصول على ضمانات لأمنها.

مضيفا ونحن مستعدون لمساندة ذلك.. مستعدون للمشاركة في تسهيل إجراء مثل تلك المفاوضات.