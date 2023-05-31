روما يستهدف ثاني ألقابه القارية وإشبيلية لتأكيدة هيمنته الأوروبية

يحتضن ملعب “بوشكاش أرينا” بالعاصمة المجرية بودابست، سهرة اليوم الأربعاء، بداية من الساعة الـ 20:00 مباراة مثيرة بين روما الإيطالي وإشبيلية الاسباني، في نهائي الدوري الأوروبي.

ويصطدم طموح نادي العاصمة الإيطالية. للتتويج بثاني ألقابه الأوروبية، بخبرة النادي الأندلسي قاريا، حيث سيدخل الأخير، لقاء النهائي بحثا عن لقبه السابع في “الأوروبا ليغ“. لمواصلة تحطيم رقمه القياسي كأكثر الفرق تحقيقا للقب.

ومن الناحية الفنية تلقى روما دفعة معنوية بعودة نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا للتدريبات الجماعية بعدما ضيع آخر 3 لقاءات متتالية في “السيري أ” بداعي الإصابة.

بينما سيستفيد إشبيلية الذي مر بفترات صعبة في “الليغا” هذا الموسم. من جاهزية جميع لاعبيه، في صدام اليوم، الذي يعد بالندية والإثارة.

يذكر أن روما وإشبيلية التقيا مرة واحدة، في منافسة “الأوروبا ليغ” قبل نهائي اليوم، وذلك في الدور الـ 16 من نسخة 2019-2020. وعاد الفوز يومها إلى النادي الأندلسي بثنائية نظيفة.