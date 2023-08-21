رونالدو يتجوّل بـ”القميص” في الرياض السعودية

خطف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الأنظار بعد ظهوره وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي “القميص” في إحدى مدينة الرياض.

وفي لقطات تم تداولها بشكل واسع على شبكة “تويتر” ظهر رونالدو وهو يرتدي عباءة بيضاء ويحمل في يده شيء غير معروف، وهو يتجول في إحدى مناطق مدينة الرياضة.

وأثارت خرجة رونالدو إعجاب السعوديين، حيث أثنوا على احترامه لثقافة وعادات المملكة.

للإشارة فقد سبق لرونالدو، أن ارتدى “القميص” وذلك، شهر فيفري الماضي، خلال احتفالات نادي النصر بعيد التأسيس السعودي.