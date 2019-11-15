رياح بالمناطق الجنوبية وأمطار رعدية بـ 6 ولايات بداية من السبت

حذر الديوان الوطني للارصاد الجوية مساء اليوم الجمعة من هبوب رياح قوية على المناطق الجنوبية مع رداءة في الرؤية.

واوضح ذات الديوان في نشرية خاصة أن الولايات المعنية هي كل ولاية غرداية، أدرار، تمنراست، ورڨلة، اليزي، الوادي.

كما أن سرعة الرياح من المتوقع ان تتراوح ما بين 50 إلى 60 كلم/سا،

وأضاف بيان الارصاد الجوية أن تلك الرياح المرتقبة بداية من صبيحة يوم السبت وتستمر طيلة اليوم.

من جهة اخرى حذرت مصالح الأرصاد الجوية من من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد أحيانا على 6 ولايات.

وفي نشرية خاصة نبهة ذات المصالح أن الامطار الرعدية ستمس كل من الجزائر العاصمة، غليزان، معسكر، قسنطينة، أم البواقي، تبسة.

ومن المرتقب أن تتساقط الامطار بداية من فجر السبت وتستمر طيلة اليوم، وكمية الأمطار المتوقعة قد تتعدى 25 ملم محليا.