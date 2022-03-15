رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية في معظم ولايات الوطن

حذّرت نشرية خاصة من إستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

وجاء في النشرية أن سرعة الرياح ستصل إلى 90 كلم / سا، حيث ستستمر إلى غاية الساعة 06سا من صبيحة يوم غد الأربعاء.

أما الولايات المعنية: الشلف ، تيبازة ، الجزائر العاصمة ، بومرداس ، تيزي وزو، البويرة ، المدية ، البليدة ، عين الدفلى، تيسمسيلت

الولايات المعنية: تيارت ،غليزان ، معسكر ، الأغواط ، الجلفة ، المسيلة، برج بوعريريج ، سطيف ، باتنة ، أم البواقي ، خنشلة، تبسة.

وأضاف نفس المصدر في نشرية خاصة ثانية من إستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

أما الولايات المعنية: أدرار، تيميمون، إن صالح، برج باجي مختار، تمنراست.

وجاء في النشرية الثانية أن سرعة الرياح ستصل إلى 90 كلم / سا، حيث ستستمر في الهبوب إلى غاية الساعة 18 سا من مساء اليوم الثلاثاء.

وفي نشرية خاصة ثالثة للأرصاد الجوية حذرت من إستمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.

أما الولايات المعنية : غرداية ، المنيعة، بسكرة ، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة، إليزي.

سرعة الرياح ستصل إلى 90 كلم / سا، على أن تستمر في الهبوب إلى غاية الساعة 06سا من صبيحة يوم غد الأربعاء.

وفي نشرية خاصة أخرى حذّرت ذات المصالح من إستمرار هبوب رياح قوية مع تطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

واضاف نفس المصدر أن سرعة الرياح ستصل إلى 90 كلم / سا، على أن تستمر في الهبوب إلى غاية مساء اليوم الثلاثاء.

أما الولايات المعنية: تلمسان ، عين تموشنت ، وهران ، مستغانم، سعيدة ، سيدي بلعباس ، النعامة والبيض.

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