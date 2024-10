ريال مدريد يقاطع حفل “البالون دور” !

فجّر الصحفي الايطالي الشهير، فابريزيو رومانو، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكد بأن نادي ريال مدريد الاسباني، قرر مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2024.

ومن المرتقب أن يقام مساء اليوم الاثنين، حفل “البالون دور” بالعاصمة الفرنسية باريس، وبالضيف بمسرح “شاتليه”، بداية من الساعة 19:00.

وأبرز رومانو، بأن البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، لن يكون حاضرا في باريس. لأن النادي الاسباني يعلم بأن نجمه لن يتوّج بـ “الكرة الذهبية” لسنة 2024.

كما أشار الصحفي ذاته، إلى أن لا أحد من ريال مدريد، سيكون حاضرا في حفل “البالون دور”، سواء الرئيس فلورونتينو بيريز. ولا فينيسيون ولا حتى زميله جود بلينغهام، وحتى المدرب كارلو أنشيلوتي.

للإشارة فإن حفل الكرة الذهبية، يشهد توزيع العديد من الألقاب، في صورة لاعب السنة. وجائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب، وأفضل مدرب في العالم، بالإضافة إلى جائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى بالعالم.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.

No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024