زطشي: “العلامة الكاملة للجالية الجزائرية”

أثنى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، على الجالية الجزائرية، لوفائهم للمنتخب الوطني أينما حلّ.

وصرح زطشي، في هذا الخصوص، للإذاعة الدولية: “نشكر كل الجالية الجزائرية في الخارج، لأنهم تنقلوا حتى إلى النمسا وهوندا”.

وأضاف رئيس الفاف: “لو لم تكن هذه الظروف الإستثنائية، لكنا ملئنا الملعب أمام كل من نيجيريا، والمكسيك”.

وتابع خير الدين زطشي: “يمكن أن نمنح العلامة الكاملة لكل الجالية التي تنقلت إلى الفندق، أو إلى ملعب التدريبات، واللاعبين، والطاقم الفني رجعولهم الجميل بالآداء الرائع”.