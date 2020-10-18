زطشي: “العلامة الكاملة للجالية الجزائرية”

الرياضة
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زطشي: “العلامة الكاملة للجالية الجزائرية”
بقلم كريم تيغرمت

أثنى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، على الجالية الجزائرية، لوفائهم للمنتخب الوطني أينما حلّ.

وصرح زطشي، في هذا الخصوص، للإذاعة الدولية: “نشكر كل الجالية الجزائرية في الخارج، لأنهم تنقلوا حتى إلى النمسا وهوندا”.

وأضاف رئيس الفاف: “لو لم تكن هذه الظروف الإستثنائية، لكنا ملئنا الملعب أمام كل من نيجيريا، والمكسيك”.

وتابع خير الدين زطشي: “يمكن أن نمنح العلامة الكاملة لكل الجالية التي تنقلت إلى الفندق، أو إلى ملعب التدريبات، واللاعبين، والطاقم الفني رجعولهم الجميل بالآداء الرائع”.


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